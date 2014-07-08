Шайба Гурьянова принесла "Далласу" победу над "Лос-Анджелесом" в овертайме

Этот гол стал первым для форварда в нынешнем сезоне НХЛ.

"Даллас Старз" обыграли "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Победный гол хозяев в овертайме забросил Денис Гурьянов. Для российского форварда эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ. Также в составе "Далласа" отличились Тайлер Сегин и Миро Хейсканен. У "Лос-Анджелеса" забили Анже Копитар и Габриэль Виларди.

По итогам пяти матчей регулярного чемпионата "Даллас" занимает пятое место в Западной конференции, набрав шесть очков. "Лос-Анджелес" имеет в своем активе три очка после четырех матчей и находится на девятом месте в таблице.

Ранее мы сообщали, что СКА победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:0.

Видео: YouTube / PRO Hockey