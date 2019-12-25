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СКА победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:0
Сегодня, 22:28
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СКА победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 7:0

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Петербургские хоккеист, Даниил Пыленков, уже на 4-й минуте отправил шайбу в ворота, затем на 7-й минуте - Линден Вей.

СКА одержал разгромную победу над "Куньлунь Ред Стар" из Пекина в четверг, 21 октября, со счетом 7:0. Матч проходил в Петербурге на домашней арене в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
 
Петербургские хоккеист, Даниил Пыленков, уже на 4-й минуте отправил шайбу в ворота, затем на 7-й минуте - Линден Вей. На 12-й минуте игры противникам забил Никита Гусев, затем свои шайбы отправили ещё раз Линдей Вей и Иван Морозов. Йоонас Кемппайнен забил шестую, который в завершении матча повторил удачный бросок.

Следующий матч СКА пройдет в Омске. Хоккеисты сыграют против  "Авангарда" 25 октября.

Ранее ХК "СКА" призывает фанатов добираться в Ледовый дворец не на машинах.

Фото: СКА
 

Теги: кунулуньредстар, кхл, хоккей
Категории: Хоккей, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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