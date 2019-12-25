ХК "СКА" призывает фанатов добираться в Ледовый дворец не на машинах

Матчи 21, 23 и 29 сентября пройдут под лозунгом "Чисто хоккей".

Накануне вечером, 20 сентября, хоккейный клуб "СКА" призвал фанатов и зрителей добраться в Ледовый дворец спорта не на машине 21, 23 и 29 сентября. Спортсмены объявили акцию "Чисто хоккей" в своем Instagram.

Спустя несколько часов в аккаунте соцсети появился пост-напоминалка от фан-сектора: сегодня и в дни других сентябрьских домашних матчей предлагается оставить машину дома и отправиться к Ледовому на метро, троллейбусе, трамвае, велосипеде или другим удобным и доступным способом. Для самого экологического транспорта на территории "Хоккейного города" организовали велопарковку.

Акция должна привлечь внимание к загрязнению воздуха в городах и призвать жителей мегаполисов хотя бы на день отказаться от использования личных автомобилей в пользу общественного транспорта, велосипедов и пешеходных прогулок.

Ранее мы писали, что Артем Дзюба хочет забить 250 голов за карьеру.

Фото: Хоккейный клуб СКА / Вконтакте