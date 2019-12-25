"Ванкувер" дома уступил "Колорадо" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Ванкувер" дома уступил "Колорадо" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) в пользу гостей. Заброшенными шайбами в воротах противника на 8, 43, 44 и 60 минутах игры отличились спортсмены Микко Рантанен, Назим Кадри, Кейл Макар и Габриэль Ландеског. У "Кэнакс" отличились на 29 и 42 минутах Конор Гарланд и Такер Пулман.

Российский нападающий из"Колорадо" Валерий Ничушкин провел на льду 18 минут 13 секунд. Ему удалось реализовать один силовой прием. Его соотечественник, форвард Василий Подколзин, выступающий за "Ванкувер", за 13 минут 56 секунд на ледовой арене нанес один бросок в створ ворот, а также реализовал один силовой прием и трижды заблокировал шайбу противнику.

Напомним, что клуб "Колорадо" одержал третью победу подряд. Он расположился на 11 позиции в рейтинге Западной конференции. "Ванкувер" проиграл в пятый раз подряд.

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