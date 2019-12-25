"Металлург" обыграл "Амур" и прервал серию поражений в КХЛ

Игра закончилась со счетом 5:2.

"Металлург" обыграл "Амур" и прервал серию поражений в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Магнитогорские спортсмены обошли на домашней ледовой арене хабаровчан с результатом 5:2 (0:2, 3:0, 2:0). В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились на 23, 27, 28, 43 и 48 минутах игры спортсмены Филипп Майе, Артём Минулин, Николай Голдобин, Никита Коростелев и Семен Кошелев. От гостей из "Амура" отличились на 8 и 19 минутах Радан Ленц и Михал Йордан.

Напомним, что таким образом Металлург" прервал собственную серию из трех поражений в регулярном турнире, а "Амур" проиграл после трех побед подряд. В другом матче нижнекамский "Нефтехимик" в гостевой встрече выиграл у "Автомобилиста" из Екатеринбурга со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В домашних условиях челябинский "Трактор" по буллитам обошел новосибирскую "Сибирь" – 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0).

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