Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. По буллитам спортсмены обошли своих оппонентов. Им удалось прервать победную серию армейцев после четырех побед. Встреча завершилась с результатом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В основное время заброшенными шайбами в ворота противников отметились на 36, 55 минутах хоккеисты Вадим Шипачев и Дмитрий Рашевский. Со стороны ЦСКА на 19 и 58 минутах отличились Семён Панкратов и Константин Окулов. Решающий бросок оформил нападающий "бело-голубых" Эрик О"Делл.

Напомним, что капитан "Динамо" Шипачев стал четвертым игроком в истории КХЛ, который смог забросить в ворота 250 шайб. Сейчас спортсмен занимает лидирующую позицию в рейтинге лучших снайперов "Динамо" в истории КХЛ (он реализовал 78 голов). По данному показателю форвард опередил в списке Даниила Тарасова и Дмитрия Яшкина (оба сделали по 77 голов).

Напомним, что ранее в текущем сезоне КХЛ ЦСКА на выезде обыграл московское "Динамо" со счетом 3:0.

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