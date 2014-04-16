"Флорида" разгромила "Айлендерс" в НХЛ, Сорокина заменили

Игра закончилась со счетом 6:1.

"Флорида" разгромила "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев ледовой арены. Со стороны проигравших единственную забитую шайбу в ворота соперников бросил на 36 минуте спортсмен Кайл Палмьери.

У победителей голами могут похвастаться на 7, 15, 17, 19, 34 и 57 минутах матча хоккеисты Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге, Патрик Хёрнквист, Аарон Экблад и Фрэнк Ватрано.

Напомним, что российский голкипер из "Флориды" Сергей Бобровский отразил 27 бросков по воротам из 28. Его признали третьей звездой встречи. От "Айлендерс" с первых минут на льду появился голкипер Илья Сорокин. Хоккеиста пришлось заменить после первого периода. Вратарь пропустил четыре шайбы соперников. Его заменил на воротах соотечественник Семен Варламов.

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