"Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в КХЛ

Игра завершилась со счетом 1:0.

"Ак Барс" обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В рамках игры тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов стал первым в истории лиги КХЛ специалистом который смог одержать 500 побед. Встреча состоялась 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу представителей Татарстана.

Единственную шайбу в игре на 15-й минуте забросил спортсмен Никита Дыняк. Таким образом хоккейный клуб "Спартак" потерпел свое третье подряд поражение в рамках текущего турнира КХЛ. Представители команды не смогли забить в ворота оппонентов на ледовой арене во второй игре подряд.

"Барыс" проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде "Сочи".

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