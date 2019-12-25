"Барыс" проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде "Сочи"

Матч закончился со счетом 5:2.

Казахстанский "Барыс" проиграл третий матч подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. На выезде спортсмены не смогли обойти по очкам россиян из "Сочи". Встреча завершилась с результатом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу хозяев ледовой арены. Со стороны клуба победителей отличились заброшенными в ворота оппонентов шайбами на 17, 19, 24, 46 и 54 минутах встречи Артем Николаев, Кирилл Мельниченко, Александр Гордин, Джей Си Лайпон и Иван Мищенко. Им ответили на 33 и 37 минутах хоккеисты Кертис Волк и Роман Старченко.

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