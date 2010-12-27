В Петербурге во время шторма повалило почти 200 деревьев

Сады и парки открыты для посещения.

В среду, 22 августа, в Петербурге отменили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

Накануне порывистый ветер повалил 194 дерева в городских парках и садах. Для ликвидации последствий задействовали более 300 садовников и около 50 единиц техники. Сегодня улицы города стали приводить в окончательный надлежащий вид. Большинство деревьев уже распилили и сейчас вывозят порубочные остатки. Также садовники мажут спецсредством деревья с сорванными ветками.

Ликвидацией ветровалов во дворах и на внутриквартальных территориях занимаются жилищные организации, районные администрации и муниципальные образования. Комитет по благоустройству Смольного

Больше всего пострадали Приморский район и прибрежные территории Курортного и Петродворцового районов.

Из-за сильного ветра в Петербурге повалило множество деревьев, парализовало движение в направлении от Ладожского озера до Финляндского вокзала , а жители Всеволожского района остались без электричества.

Фото: Сайт Администрации Санкт-Петербурга