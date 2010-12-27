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Жители Всеволожского района остались без электричества из-за шторма
Сегодня, 11:47
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Rybka123
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Жители Всеволожского района остались без электричества из-за шторма

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Электроэнергии лишились три поселка, где проживает 8 тыс. человек.

Во вторник, 21 августа, во Всеволожском районе без электричества осталось три поселка. Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, в 8 утра в ГУ МЧС сообщили об аварийном отключении электроснабжения в поселках Сертолово, Елизаветинка и Вартемяги. Причиной тому стало штормовое предупреждение. Сотрудники "Ленэнерго" уже работают на месте и пытаются восстановить подачу электричества. 

В пресс-службе компании сообщили, что организация перешла в особый режим работы в Санкт-Петербурге и Ленобласти  в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра. На оперативном дежурстве находится 171 бригада.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге ветер валит деревья и дорожные знаки

Фото: pixabay.com

Теги: всеволожский район , новости санкт петербург , шторм , электроэнергия
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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