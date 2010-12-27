Жители Всеволожского района остались без электричества из-за шторма

Электроэнергии лишились три поселка, где проживает 8 тыс. человек.

Во вторник, 21 августа, во Всеволожском районе без электричества осталось три поселка. Об этом сообщает "Мойка78".

Как стало известно, в 8 утра в ГУ МЧС сообщили об аварийном отключении электроснабжения в поселках Сертолово, Елизаветинка и Вартемяги. Причиной тому стало штормовое предупреждение. Сотрудники "Ленэнерго" уже работают на месте и пытаются восстановить подачу электричества.

В пресс-службе компании сообщили, что организация перешла в особый режим работы в Санкт-Петербурге и Ленобласти в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра. На оперативном дежурстве находится 171 бригада.

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