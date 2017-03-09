В Петербурге ветер валит деревья и дорожные знаки

Рано утром 21 августа на улице Ольги Берггольц дерево упало на автомобиль.

В Северной столице за ночь с 20 по 21 августа упало несколько деревьев. Местные жители рассказали об этом в социальных сетях.

Рано утром 21 августа на улице Ольги Берггольц дерево упало на автомобиль. У машины полность пробито заднее стекло. В это же время на 2-ом Рабфаковском переулке "Форд Мондео" пострадал от давно спиленного дерева, которое ночью повалилось на машину. В Кузьмолово беда к водителю пришла не от растений: на белую "Шкоду", оставшуюся во дворе, упал фонарный столб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пришлось останавливать электричку из-за упавшего дерева: пассажиры помогали убирать растение с путей.

Фото: ДТП и ЧП / ВК.