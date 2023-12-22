На улице Ольги Берггольц в квартире горела кровать

Тушить кровать прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 22 января, в Невском районе произошел пожар. На улице Ольги Берггольц в доме № 9 горела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил в 10:36. В одной из комнат вспыхнуло постельное белье.

Тушить кровать прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Пожар ликвидировали в 10:52.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv