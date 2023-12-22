На улице Ольги Берггольц сгорел автомобиль DAF

На место случившегося выехали девять спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 12 января, в Невском районе произошел пожар. На улице Ольги Берггольц в доме № 31 загорелся автомобиль DAF. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 13:33. На место случившегося выехали девять спасателей и две спецмашины.

Огнеборцы тушили пламя всего 8 минут. В 13:41 пожар был ликвидирован. В автомобиле выгорела кабина по всей площади.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке во время пожара пострадал человек.

Фото: Piter.tv