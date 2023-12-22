В Сестрорецке во время пожара пострадал человек

На Приморском шоссе горит "однушка".

В Курортном районе сегодня, 12 января, произошел пожар. На Приморском шоссе в доме № 300 полыхала однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании в Сестрорецке поступил на пульт диспетчера в 10:00. К этому часу огонь распространился по площади 9 квадратных метров.

Тушить обстановку прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Пожарные продолжают бороться с огнем.

Известно, что в результате случившегося пострадал один человек. Его доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на Московском шоссе.

Фото: Piter.tv