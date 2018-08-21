В Петербурге пришлось останавливать электричку из-за упавшего дерева: пассажиры помогали убирать растение с путей

Утром петербуржцы добирались до работы дольше обычного и-за упавшего на путях дерева.

Местные жители предупредили петербуржцев об утренних заторах, вызванными ночным ураганом. Некоторые деревья оказались уложены на железнодорожных путях. Конкретные проблемы были обозначены на Дороге Жизни и в направлении от Ладожского озера до Финляндского вокзала. На данный момент ситуация разрешена: движение работает в стандартном режиме.

Пассажиры одной из пригородных электричек заявили в социальных сетях, что им пришлось выходить из вагона и совместными усилиями убирать ствол дереве с железной дороги.

Напомним, что в самом Санкт-Петербурге очевидцы также жалуются на последствия непогоды.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб