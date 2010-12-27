По Петербургу ночью прошелся ураган: пользователи выкладывают в соцсети фотографии

Фотографии ночного буйства природы заполонили Интернет.

Петербуржцы начали делиться в социальных сетях фотографиями с разрушающими последствиями стихии: в ночь с 20 на 21 августа город пережив ураган, который не пощадил ни деревья, ни дорожные ограждения. Больше всего от последствий ветра пострадали автомобилисты: порывы принесли неожиданные "подарки" и оставили их на припаркованных машинах.

Такие сюрпризы можно увидеть во дворах по Есенина, Вишерской улице, Энгельса, Авангардной и других улицах города. У транспорта утром оказались погнуты корпуса и побиты стекла.

Чаще всего ветер гнул знаки и светофоры. Многие из них на данный момент лежал у проезжей части, создавая опасную ситуацию на дороге. Также местные жители волнуются за растения: некоторые оказались выкорчеваны вместе с корнем из-под земли. Многие из них "прилегли" на все те же машины.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб