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В Петербурге шторм обрушил деревья на автомобили
Сегодня, 12:02
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Rybka123
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В Петербурге шторм обрушил деревья на автомобили

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За ночь в Северной столице деревья испортили много машин.

Жители Петербурга продолжают делиться снимками, на которых запечатлены последствия шторма. Ночью, 21 августа, в разных районах города ряд автомобилей пострадал от рухнвших деревьев. Об это очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

На фото можно увидеть испорченный "Фольксвагена" на проспекте Тореза, 89, "Логан" на Энгельса,125, "Тайоту" На Варшавской, 149 и Приору с Кингисеппском шоссе, 10/1.

 

Ранее на Piter.TV: В Петербурге ветер валит деревья и дорожные знаки

Фото: ДТП и ЧП / ВК.

Теги: новостиспб , упали деревья , шторм
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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