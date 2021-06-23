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В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупацией

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В Минске считают, что войска США не должны находиться в Европе после Второй мировой войны.

В Белоруссии присутствие войск США в Германии и Италии назвали оккупационным режимом. Об этом заявил в рамках выступления на Девятой Московской конференции по проблемам международной безопасности глава Минобороны Виктор Хренин. По словам генерала республики, американские подразделения продолжают оставаться в европейском регионе даже после завершения Ялтинской конференции от 1945 года.

Мы наблюдаем очередные попытки трансформировать американский оккупационный режим в Европе. Именно так, по нашему мнению, следует называть размещение после Второй мировой войны американских войск на территории Германии и Италии.

Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт пояснил, что отдельные государства в Восточной Европе "ринулись в трансатлантические объятия" к Вашингтону. По мнению Минска, сейчас Варшава, прибалтийский регион и Киев занимаются торговлей своим суверенитетом, а в качестве товара американцам предлагают русофобию.

Белоруссия: Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, виктор хренин, вторая мировая война, германия, италия, минобороны, оккупация, ялтинская конференция
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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