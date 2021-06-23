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Белоруссия: Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения

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Виктор Хренин сообщил о биологической угрозе.

Белоруссия: Ряд стран исследуют новое оружие массового уничтожения. Об этом коллегам на Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности рассказал глава Минобороны республики Виктор Хренин. Генерал уточнил, что отдельные государства и даже коммерческие структуры активно проводят тестирования в области разработки новых видов оружия.

В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения.

Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт уверен, что в настоящее время ученые проводят работу по генной инженерии и биологии. Хренин напомнил собравшимся специалистам, что еще два года назад в Минске говорили об опасности, исходящей от биологических лабораторий, расположенных на территории стран, входящих в постсоветское пространство. Генерал полагает, что сейчас в них заправляет делами Пентагон.

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, биологическая угроза, виктор хренин, генная инженерия, минобороны, оружие массового поражения
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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