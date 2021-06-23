Белоруссия заявила о неопровержимых доказательствах планов США убить Лукашенко

Виктор Хренин сообщил, что преступление предотвращено при участии российских спецслужб.

Белоруссия заявила о неопровержимых доказательствах планов США убить президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал министр обороны республики Виктор Хренин во время выступления на Девятой Московской конференции по международной безопасности. Военнослужащий уточнил, что попытку мятежа удалось предотвратить за счет совместной работы белорусских и российских спецслужб.

В ходе совместной операции пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Напомним, что в апреле текущего года Александр Лукашенко рассказал, что на него,а также его детей готовилось покушение, в котором принимали участие американские спецслужбы. Политик уверен, что его ликвидацию одобрили руководящие структуры в Вашингтоне. После этого заявление на территории Москвы были задержаны экс-соратник белорусского лидера Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович. В республике пойман глава оппозиционного движения "Белорусский народный фронт" Григорий Костусев.

Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства.

Видео: Минобороны России