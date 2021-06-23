Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за модель мироустройства

Виктор Хренин навал способы переделки мироустройства.

Министр обороны Белоруссии заявил о прокси-войне за будущую модель мироустройства. Об этом Виктор Хренин рассказал во время выступления на Девятой Московской конференции по международной безопасности. Военнослужащий считает, что противостояние ведется между транснациональными и национальными элитами общества. При этом в представитель Минска подчеркнул, что те, кто развязывает подобные действия стремятся остаться в тени, но их все равно видно.

Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт уверен в том, что о "планетарных амбициях" заявляют сторонники однополярного глобального мира. Задачей противников Минск видит смещение независимых властей в странах,а также стирание государственных границ. Своей цели они добиваются за счет проведения стратегии управляемого хаоса в которую включены гибридная война и цветные революции.

Министр обороны Белоруссии назвал свою страну плацдармом в борьбе за богатства России.

Видео: Минобороны России