Виктор Хренин объяснил, зачем некоторым странам нужно "разрушение" Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии назвал свою страну плацдармом в борьбе за богатства России. С такой позицией Виктор Хренин выступил на Девятой Московской конференции, на котором поднимаются вопросы международной безопасности. Военнослужащий видит, что его страна является частью попытки глобального передела мира.

Мы четко видим - идет очередной передел мира. Мы понимаем, что республика - это лишь разменная фигура в большой игре за великую перезагрузку. Нас не оставят в покое в глобальной борьбе за контроль за планетой. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Генерал подчеркнул, что в последнее время во всем мире фиксируется активизация антиправительственных протестов, волны цветных революций, которые затронули большую часть постсоветского пространства. Хренин полагает, что внешние силы создают условия для разрушение в возникшем хаосе государств. По версии военного, это нужно для того, чтобы "прибрать к рукам" имеющиеся у стран богатства.

В Минске заявили, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала.

Видео: Минобороны России