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В Минске заявили, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала

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Виктор Хренин прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске.

В Минске заявили, что инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair иностранные силы использовали для снижения транзитного потенциала республики. Министр обороны Белоруссии выступил перед участниками Девятой Московской конференцией, посвященной вопросам международной безопасности.

Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации.

Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм.

Видео: Минобороны России

Теги: ryanair, авиасообщение, белоруссия, виктор хренин, экстренная посадка
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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