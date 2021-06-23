В Минске заявили, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала

Виктор Хренин прокомментировал ситуацию с экстренной посадкой самолета в Минске.

В Минске заявили, что инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair иностранные силы использовали для снижения транзитного потенциала республики. Министр обороны Белоруссии выступил перед участниками Девятой Московской конференцией, посвященной вопросам международной безопасности.

Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации. Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии

В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм.

Видео: Минобороны России