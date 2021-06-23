В Минске заявили, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала

В Минске заявили, что инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair иностранные силы использовали для снижения транзитного потенциала республики. Министр обороны Белоруссии выступил перед участниками Девятой Московской конференцией, посвященной вопросам международной безопасности.
Недавний случай с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Республики Беларусь, уничтожения белорусского авиаперевозчика и системы воздушной навигации.
Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии
В Генштабе заявили, что спецслужбы ряда стран финансируют терроризм.
Видео: Минобороны России
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