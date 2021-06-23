Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах

Виктор Хренин рассказал о планах по дальнейшей военной интеграции в Союзное государство.

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в военных доктринальных документах ради интеграции с таким понятием как "источник угрозы". Об этом нововведении сообщил министр республиканской обороны Виктор Хренин. Иностранец выступил на Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности.

Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику. Мы предполагаем пересмотреть понятие "противник" и "источник угрозы", ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт объяснил коллегам, что Минск продолжает активно сотрудничать с партнерами по укреплению позиций Организации Договора о коллективной безопасности на международной арене.

Белоруссия заявила о неопровержимых доказательствах планов США убить Лукашенко.

Видео: Минобороны России