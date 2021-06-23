  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:04
120
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в союзных документах

0 0

Виктор Хренин рассказал о планах по дальнейшей военной интеграции в Союзное государство.

Белоруссия хочет пересмотреть понятие "противник" в военных доктринальных документах ради интеграции с таким понятием как "источник угрозы". Об этом нововведении сообщил министр республиканской обороны Виктор Хренин. Иностранец выступил на Девятой Московской конференции, посвященной вопросам международной безопасности.

Мы продолжим формировать и проводить единую военную политику. Мы предполагаем пересмотреть понятие "противник" и "источник угрозы", ведь крайне важно в условиях идущей прокси-войны противодействовать не только марионеткам, но и их кукловодам.

Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Эксперт объяснил коллегам, что Минск продолжает активно сотрудничать с партнерами по укреплению позиций Организации Договора о коллективной безопасности на международной арене.

Белоруссия заявила о неопровержимых доказательствах планов США убить Лукашенко.

Видео: Минобороны России

Теги: белоруссия, виктор хренин, союзное государство
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии