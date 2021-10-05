"Трактор" прервал 11-матчевую победную серию "Йокерита" в КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:2.

"Трактор" из Челябинска прервал 11-матчевую победную серию финского "Йокерита" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась для россиян на домашнем поле. Она завершилась с результатом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).

Заброшенными шайбами на встрече со стороны победителей отметились на 2 и 23 минутах Никита Тертышный и Марсель Шолохов. Со стороны "Йокерита" отличились на 26 и 46 минутах Никлас Енсен и Джордан Шредер. Результат поединка определяется по буллитам. Хозяева забили иностранцам благодаря Томашу Гику.

Напомним, что "Трактор" в следующем матче в гостевом матче 7 октября сыграет против хабаровского "Амура". А 6 октября "Йокерит" на выезде встретится с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

"Автомобилист" победил "Авангард" и прервал серию из четырех поражений.

Фото и видео: YouTube / ТРАКТОР ТВ