Игра завершилась со счетом 5:2.

Екатеринбургский клуб "Автомобилист" победил "Авангард" и прервал серию из четырех поражений в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В домашней встрече хозяева одолели гостей из Омска. Игра завершилась с результатом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

В составе команды победителей двумя дублями отметились спортсмены Райан Спунер и Брукс Мэйсек. Они забили шайбы в ворота соперников на 11 и 22, а также 59 и 60 минутах матча соответственно. Еще одной шайбой отметился на 27 минуте встречи хоккеист Патрис Кормье. От проигравших голами могут похвастаться на 33 и 47 минутах Оливер Каски и Владимир Жарков.

Напомним, что "Автомобилист" в следующем матче 6 октября примет финский "Йокерит". А "Авангард" сыграет в тот же день в гостевом матче против казахстанского "Барыса".

Гол Проворова принес "Филадельфии" победу в предсезонной игре с "Бостоном".

Фото и видео: YouTube / Хоккейный клуб "Автомобилист"