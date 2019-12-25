Гол Проворова принес "Филадельфии" победу в предсезонной игре с "Бостоном"

Игра закончилась со счетом 2:1.

Гол российского нападающего Ивана Проворова принес "Филадельфии" победу в предсезонной домашней игре Национальной хоккейной лиги против "Бостона". Матч состоялся 4 октября и завершился с результатом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Со стороны хозяев арены заброшенными шайбами отметились на 40 и 61 минутах Шон Кутюрье и Иван Проворов. Со стороны клуба проигравших отметился на 34 минуте спортсмен по имени Джек Студничка.

Капризов уничтожил соперника в первой игре после эпопеи с контрактом.

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