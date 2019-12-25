Игра завершилась со счетом 3:1.

Российский нападающий Кирилл Капризов уничтожил соперника в первой игре после эпопеи с контрактом. В предсезонной серии матчей Национальной хоккейной лиги команда выступила против "Колорадо". Встреча завершилась с результатом 3:1. Форвард забросил одну шайбу и отличился двумя результативными передачами.

Напомним, что данная игра для 24-летнего спортсмена стала дебютной с момента подписания в сентябре 2021 года нового контракта с "Миннесотой". Переговоры по соглашению велись на протяжении нескольких месяцев. Капризов выступает за "Миннесоту" с прошлого сезона. Он получил награду как лучший новичок НХЛ. За 55 проведенных хоккейных матчей регулярного чемпионата игрок набрал 51 очко (27 заброшенных шайб и 24 голевые передачи). В рамках плей-офф он провел семь игр.

Дубль Мироманова помог "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес".

Фото и видео: