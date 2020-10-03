Дубль Мироманова помог "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес"

Игра закончилась со счетом 4:0.

Дубль российского защитника Даниила Мироманова помог "Вегасу" обыграть "Лос-Анджелес" в предсезонной игре национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась 1 октября в городе Парадайс. Она завершилась с результатом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0). Мироманов отличился забитыми шайбами на 10 и 47 минута матча. Спортсмена признали второй звездой игры. Также шайбы забросили в ворота противников на 30 и 41 минутах Алек Мартинес и Вильям Карлссон.

"Металлург" одержал девятую победу подряд в КХЛ.

Фото и видео: YouTube / PRO Hockey