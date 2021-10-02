"Металлург" одержал девятую победу подряд в КХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

Магнитогорская команда "Металлург" одержала девятую победу подряд в Континентальной хоккейной лиге. на домашней арене спортсмены обошли представителей екатеринбургского "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата. Встреча завершилась с результатом 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).

В составе клуба победителей шайбы в ворота противников забросили на 1, 16, 46 и 60 минутах матча Анатолий Никонцев, Николай Голдобин, Максим Карпов и Семен Кошелев. Гости ответили только дважды: на 20 и 53 минутах бросками Брукса Мэйсека и Джесси Блэкера.

Напомним, что в настоящее время "Металлург" лидирует в рейтинге Восточной конференции КХЛ. "Автомобилист" потерпел свое четвертое поражение подряд. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице.

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Фото и видео: YouTube / HCMETALLURG