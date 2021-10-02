"Салават Юлаев" проиграл "Сибири" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Уфимская команда "Салават Юлаев" проиграла "Сибири" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Игра проводилась в рамках регулярного чемпионата. Встреча завершилась с результатом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Заброшенными в ворота шайбами отметились на 8, 18, 26 минутах спортсмены Ник Шор , Александр Шаров и Валентин Пьянов. Единственной шайбой со стороны хозяев ледовой арены отличился на 18 минуте Сергей Шмелев.

Напомним, что свой следующий матч "Сибирь" проведет в домашних условиях 4 октября. Клуб выйдет на ледовое поле против нижегородского "Торпедо". А "Салават Юлаев" за день до этого сыграет с казанским "Ак Барсом".

Стоит отметить, что "СЛ" потерпел первое домашнее поражение в текущем турнире.

"Авангард" обыграл "Сочи" в матче КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Хоккейный Клуб Салават Юлаев