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"Салават Юлаев" проиграл "Сибири" в матче КХЛ

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Игра завершилась со счетом 3:1.

Уфимская команда "Салават Юлаев" проиграла "Сибири" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги. Игра проводилась в рамках регулярного чемпионата. Встреча завершилась с результатом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Заброшенными в ворота шайбами отметились на 8, 18, 26 минутах спортсмены Ник Шор , Александр Шаров  и Валентин Пьянов. Единственной шайбой со стороны хозяев ледовой арены отличился на 18 минуте Сергей Шмелев.

Напомним, что свой следующий матч "Сибирь" проведет в домашних условиях 4 октября. Клуб выйдет на ледовое поле против нижегородского "Торпедо". А "Салават Юлаев" за день до этого сыграет с казанским "Ак Барсом".

Стоит отметить, что "СЛ" потерпел первое домашнее поражение в текущем турнире.

"Авангард" обыграл "Сочи" в матче КХЛ.

 

Фото и видео: YouTube / Хоккейный Клуб Салават Юлаев

Теги: кхл, салават юлаев, сибирь
Категории: Лента новостей, Хоккей, Тема дня, Новости России, Спорт,

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