"Авангард" обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:1.

Омский клуб "Авангард" обыграл "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на территории подмосковной Балашихи вечером 29 сентября. Итог встречи - 3:1. Со стороны победителей отличились на 22, 31 и 53 минутах Корбэн Найт, Петер Цегларик и Франсис Паре. Единственную шайбу в ворота со стороны гостей реализовал на 3 минуте Амир Гараев.

Напомним, что для "Сочи" данное поражение стало четвертым подряд.

Московский "Спартак" победил рижское "Динамо" в матче КХЛ.

Фото и видео: YouTube / Авангард ТВ