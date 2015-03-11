Московский "Спартак" победил рижское "Динамо" в матче КХЛ

Игра закончилась со счетом 3:1.

Российский "Спартак" (из Москвы) победил рижское "Динамо" в матче Континентальной хоккейной лиге. Мероприятие проводилось на спортивной арене "Мегаспорт". На матче регулярного чемпионата КХЛ присутствовало порядка 2 377 болельщиков. Игра завершилась с результатом 3:1.

Со стороны победителей шайбы в ворота противников отправили на 14, 22 и 30 минутах встречи Йори Лехтеря, Александр Хохлачев и Максим Цыплаков. У иностранцев отметился на 12 минуте Николай Елисеев.

Напомним, что московский "Спартак" прервал серию из двух поражений. Сейчас воспитанники тренера Бориса Миронова располагаются на четвертой позиции рейтинга Западной конференции. Они заработали 10 очков в активе турнира. Рижане прервали серию из двух побед. Команда Сергея Зубова занимает девятое место с 6 очками.

Следующим противником "Спартака" 21 сентября станет действующий победитель Кубка Гагарина - омский "Авангард". Рижские хоккеисты в тот же день сыграют против "Динамо" из Москвы на выездной встрече.

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