Игра завершилась со счетом 3:1.

Челябинский "Трактор" на выезде обыграл "Нефтехимик" из Нижнекамска. Матч проводился вечером 16 сентября в рамках Континентальной хоккейной лиги. Клуб одержал четвертую по счету победу в турнире, а его оппонент - проиграл в третий раз подряд. Встреча проводилась на спортивной арене в Нижнекамске и завершилась с результатом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1).

Забитыми шайбами в ворота соперников отличились спортсмены "Трактора" на 3, 9 и 47 минутах игры Андрей Стась, Егор Фатеев и Сергей Калинин. У "Нефтехимика" единственную шайбу отправил на 50 минуте хоккеист Владислав Шутов.

"Ак Барс" победил "Сочи" в матче КХЛ.

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