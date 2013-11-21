"Ак Барс" победил "Сочи" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 3:2.

Казанский клуб "Ак Барс" победил "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги. Клуб одолел противника после серии буллитов. Игра завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Хозяева арены потерпели четвертое поражение подряд в рамках регулярного чемпионата.

В составе клуба-победителя забитыми в ворота соперников шайбами отличились на 22, 60 минутах Артем Лукоянов и Стивен Кэмпфер (60). Им ответили спортсмены из "Сочи" на 16 и 57 минутах матча Артем Николаев и Василий Глотов. Решающую шайбу во встрече забил Кэмпфер.

Напомним, что "Сочи" следующий матч домашней серии проведет 16 сентября, Хоккеисты выйдут на ледовую арену против петербургского СКА . А 18 сентября команда вновь сыграет с "Ак Барсом", но в Казани.

ЦСКА проиграл на своем льду "Барысу", ведя в счете 2:0.

Фото и видео: YouTube / Ak Bars