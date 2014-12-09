Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу казахов.

Московский хоккейный клуб ЦСКА проиграл на своем льду "Барысу", ведя в счете 2:0. Подопечные тренера Юрия Михайлиса смогли завершить матч, проходивший в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги с результатом 6:3 (0:2, 1:0, 5:1). Игра проводилась в российской столице на стадионе "ЦСКА-Арена".

На 11 минуте матча забил спортсмен Никита Нестеров. Он вывел армейцев вперед при численном большинстве на стадионе. Спустя две минуты его коллега по команде Антон Слепышев увеличил преимущество московского клуба. После двух полученных шайб тренерский состав "Барыса" произвел замену голкипера с Никиты Бояркина на Йони Ортио. На 31-й минуте Кёртис Валк отыграл одну шайбу для "Барыса".

В третьем периоде "Барыс" трижды забросил за две минуты шайбы. Отметились Якоб Берглунд и Даррен Диц (хоккеист реализовал дубль). Следующую шайб забил в ворота соперников уже игрок ЦСК: отметился Матвей Гуськов. Ему ответил представитель "Барыса"Алихан Асетов. Завершающий гол пришелся на счет Якоба Лильи.

Напомним, что в следующий раз на ледовую арену ЦСКА выйдут на стадион "Мегаспорт".Московский клуб сыграет со "Спартаком". "Барыс" встретится в Риге с "Динамо". Обе встречи запланированы на 16 сентября.

"Динамо" обыграл"Авангард" в матче КХЛ.

Фото и видео: YouTube / BARYS TV