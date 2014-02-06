"Динамо" обыграл"Авангард" в матче КХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

Четыре очка Вадима Шипачева помогли московскому "Динамо" обыграть омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 5:2. На арене присутствовало порядка 2 931 зрителей.

Заброшенными шайбами отличились Вадим Шипачев (20-я и 24-я минуты), Александр Петунин (34), Егор Зайцев (55) и Дмитрий Рашевский (57). Со стороны проигравших отметились на 22 и 40 минутах игры Арсений Грицюк и Сергей Толчинский. Напомним, что Шипачев оформил дубль уже в третьей встрече подряд. Он также отметился двумя результативными передачами. На данный момент спортсмен считается лучшим снайпером и бомбардиром. В его арсенале - шесть шайб и восемь очков за турнир.

Столичный клуб одержал третью победу подряд. Это позволило команде подняться на лидирующую позицию в рейтинге Западной конференции с 6 очками. "Авангард" наоборот прервал серию из трех побед. Он находится на втором месте с теми же 6 очками.

Илья Ковальчук покинул "Авангард".

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