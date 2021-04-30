Илья Ковальчук покинул "Авангард"

Форвард хочет вернуться в НХЛ.

Нападающий омского "Авангарда" Илья Ковальчук покинул клуб. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

По словам генерального менеджера Алексея Волкова, 38-летний игрок хочет вернуться в НХЛ, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Руководство клуба пошло на встречу Ковальчуку. Обе стороны расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Разумеется, в любое время ждем Илью обратно, он очень много сделал для "Авангарда", вел команду за собой, когда заболел Алексей Емелин, сплотил раздевалку по ходу плей-офф и был примером для всех не только на льду, но и за его пределами. Алексей Волков, генеральный менеджер "Авангарда"

Илья Ковальчук перешел в "Авангард" в декабре прошлого года. Он помог команде завоевать Кубок Гагарина по итогам сезона 2020/21. Всего форвард провел за клуб в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ 40 матчей и набрал 26 очков.

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Видео: YouTube / Авангард ТВ