Ларионов вместо Ротенберга, запрет на усталость, новая эмблема. Как менялся СКА этим летом

Piter.tv расскажет, как прошла подготовка "армейцев" к новому сезону КХЛ.

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) будет интересно наблюдать за петербургским СКА. Этим летом команда сменила главного тренера, представила новую эмблему и подписала новых хоккеистов. Piter.tv расскажет, как прошла подготовка "армейцев" к сезону.

Игорь Ларионов – новый главный тренер

Лето началось с главной новости в российском хоккее. Утром 2 июня СКА объявил об увольнении Романа Ротенберга. Пока значительная часть болельщиков радовалась этому решению, большинство экспертов в один голос заявляли, что "армейцы" допустили ошибку. Правда это или нет – покажет грядущий сезон, но в медийном плане СКА теперь точно будет уступать многим клубам. Чего только стоили цитаты Ротенберга на пресс-конференциях, которые разлетались по всем СМИ.

С заменой клуб определился быстро. В этот же день объявили Игоря Ларионова новым главным тренером. Последним местом работы 64-летнего специалиста было "Торпедо" из Нижнего Новгорода. Под его руководством клуб трижды выходил в плей-офф Кубка Гагарина, один раз добрался до четвертьфинала. В дебютный сезон многие хвалили Ларионова за атакующий и зрелищный хоккей, который он поставил "Торпедо". И хотя команда пропускала много шайб, она также много забивала. Но в плей-офф эта зрелищность не помогала в последние годы, и Ларионов покинул нижегородцев.

Подписали новых игроков, включая сына Ларионова

С первых дней в СКА Ларионов говорил, что команде нужны центральные нападающие. Первыми подписаниями "армейцев" стали канадский защитник Маркус Филлипс и форвард Игорь Ларионов-младший. Да, это сын главного тренера. И оба играли в "Торпедо" под руководством Ларионова-старшего.

Но главным подписанием лета стал Николай Голдобин. Бывший форвард "Спартака" оказался в списке отказов красно-белых, откуда его забрал петербургский клуб. Для многих стало удивлением решение столичного клуба отпустить одного из лидеров. Контракт Голдобина со СКА рассчитан на три года. Также в Петербург приехал американский нападающий Рокко Грималди, некогда выступавший в НХЛ за "Флориду", "Колорадо" и "Нэшвилл".

Представили новую эмблему

Фото: ska.ru

Руководство СКА решило обновить не только тренерский штаб, но и эмблему. Старый логотип просуществовал всего два года. Напомним, в 2023-м "армейцы" убрали щит с эмблемы, оставив только надпись и звезду. Саму надпись сделали больше, но поместили ее под звезду. В этом году произошло очередное обновление.

В этот раз надпись СКА разместили по центру звезды и поменяли цвет с красного на белый. Самой звезде дали синюю окантовку. В конце презентации добавили слоган: "Меняемся, чтобы побеждать".

Победа над "Динамо СПб" и провал на турнире имени Пучкова

Дебютный матч Игоря Ларионова во главе СКА состоялся 18 августа. "Армейцы" обыграли петербургское "Динамо" со счетом 5:2. Сын главного тренера отметился голевой передачей. В конце месяца прошел традиционный предсезонный турнир имени Николая Пучкова. СКА занял последнее место, уступив "Ак Барсу" (2:3 ОТ) и "Автомобилисту" (0:1).

Далее "армейцы" провели два товарищеских матча. В первом взяли реванш у "Автомобилиста" (2:1), но во втором проиграли "Авангарду" (3:5). По итогам этих матчей сформировалась главная проблема СКА: отсутствие глубины в защите. Накануне старта нового сезона КХЛ как минимум три хоккеиста выбыли из-за травмы до конца сентября.

Возвращение в "Ледовый"

История со "СКА-Ареной" продолжает вызывать вопросы. Вроде бы построили стадион для команды, но она там не играет. В прошлом сезоне СКА практически не играл там после того, как летом 2024-го случился пожар. В этом сезоне "армейцы" также не вернутся. На это есть весомая причина: закрытие на ремонт станции метро "Парк Победы". Это ограничит транспортную доступность для болельщиков.

Как и в прошлом году, СКА примет соперников в "Ледовом" дворце. А на самой "СКА-Арене" будет играть китайский "Куньлунь", который переименовался к новому сезону в "Шанхай". До этого команда проводила домашние игры в Мытищах.

Запреты в СКА на усталость и сахар

Даже с уходом Романа Ротенберга есть ощущение, что Игорь Ларионов будет медийным лицом СКА. В этом можно убедиться после его недавних слов о запретах в команде. Специалист заявил, что в число запрещенных слов вошли "под нагрузками", "усталость" и "летний хоккей". Ларионов объяснил это тем, что таких понятий в современном хоккее не существует.

О других запретах в команде рассказал форвард СКА Марат Хайруллин в своем Telegram-канале. По его словам, из рациона хоккеистов исключили сахар, мучное и соусы. Кроме того, хоккеистам запрещено иметь телефоны в раздевалке и столовой. Но также Хайруллин отметил, что тренировки СКА стали интенсивнее, появилось много игровых упражнений.

Напомним, новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. СКА проведет первый матч 6 сентября в Петербурге, но в качестве гостей. "Армейцы" сыграют против "Шанхая" на "СКА Арене".

Фото: ska.ru