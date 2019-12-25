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"Торонто" победил "Монреаль" в "предсезонке" НХЛ
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"Торонто" победил "Монреаль" в "предсезонке" НХЛ

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Игра закончилась со счетом 6:2.

Спортсмены из "Торонто" победили "Монреаль" в "предсезонке" Национальной хоккейной лиги. На домашней арене хозяева выиграли с результатом  6:2 (3:2, 2:0, 1:0). Стоит отметить, что со стороны клуба победителей заброшенными шайбами в ворота противником отметились два российских форварда. Речь идет об Илье Михееве и Семене Дер-Аргучинцеве.

Еще в одном предсезонном матче турнира НХЛ "Тампа" в домашнем противостоянии проиграла "Флориде". Итог игры составил 2:3 (0:1, 1:0, 1:2). Одну из шайб в составе проигравших забросил российский защитник Михаил Сергачев.

Гол Проворова принес "Филадельфии" победу в предсезонной игре с "Бостоном".

Фото: Pixabay.com

Теги: монреаль, нхл, торонто
Категории: Хоккей, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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