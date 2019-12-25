Финальная игра против "Монреаля" завершилась со счетом 1:0.

"Тампа" второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Команда в домашней игре одолела соперников из "Монреаля" в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 1:0. Единственной забитой в ворота противников шайбой отметился на 33 минуте спортсмен по имени Росс Колтон.

Таким образом "Тампа" выиграла серию до четырех побед со счетом 4-1. Команда во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли. А прошлом сезоне НХЛ клуб в финале обыграл "Даллас". "Тампа" может похвастаться активом из кубков Стэнли, которые получила в 2004, 2020 и 2021 году. В финале 2015 года клубу нанесли поражение представители "Чикаго".

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в данном матче не сумел отличиться. Однако он стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 22 броска по воротам. Он провел пятый в этом розыгрыше плей-офф матч "на ноль".

Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли.

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