Российский вратарь признан лучшим игроком сезона.

Российский голкипер Андрей Василевский признан самым ценным игроком Кубка Стэнли. Накануне завершилась финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги 2021 года. Спортсмен сыграл в рамках турнира в 23 матчах плей-офф. Пять встреч он провел "на ноль". В 2020 году хоккеист также выиграл вместе с командой Кубок Стэнли.

Все дело в опыте и в том, как играет команда. Последние два плей-офф мы были довольно последовательны на протяжении всех четырех раундов. Когда команда играет так, ты получаешь от нее много уверенности и просто стараешься помочь, чем можешь. Просто каждый вечер стараешься быть на высоте ради этих ребят. Андрей Василевский, вратарь

Напомним, что Андрей Василевский стал третьим россиянином, который получил титул лучшего игрока плей-офф НХЛ. В 2009 году эта роль досталась форварду из "Питтсбурга" Евгению Малкину, в 2018-м - капитану "Вашингтона Кэпиталз" Александру Овечкину. Также Василевский - это первый вратарь с 2012 года, которого выбрали лучшим игроком Кубка Стэнли. В прошлый раз эту почетную премию получил представитель "Лос-Анджелеса" Джонатан Куик.

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Видео: YouTube / SPORTSNET