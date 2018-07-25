Форвард "Авангарда" сделал окрошку в Кубке Гагарина

Хоккеист привез главный трофей КХЛ в родной город.

Нападающий хоккейного клуба "Авангард" Денис Зернов привез в родной Челябинск главную награду Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина, и по доброй традиции спортсменов выбрал необычный способ применения трофея.

Подстать своему знаменитому земляку из "Вашингтона" Евгения Кузнецова, который использовал Кубок Стэнли из НХЛ как тарелку, хоккеист "Авангарад" сделал в Кубке Гагарина окрошку. Девушка хоккеиста Альбина Королева в своем Instagram опубликовала кадры того, как спортсмен заливает квас в кубок и мешает суп большой ложкой.

Напомним, что "Авангард" выиграл Кубок Гагарина в финале плей-офф против ЦСКА с общим счетом в серии 4:2. Омечи в первые в своей истории добились главного успеха в КХЛ.

Видео: albi.koroleva / Instagram.com