"Тампа" победила "Монреаль" во втором матче финала Кубка Стэнли

Игра завершилась со счетом 3:1.

"Тампа" победила "Монреаль" во втором домашнем матче финала Кубка Стэнли. Игра проводилась в рамках финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. От победителей отличились на 27, 40 и 56 минутах Энтони Сирелли, Блейк Коулман, Ондржей Палат. Единственную шайбу от "Монреаля" в ворота соперников забросил на 31 минуте спортсмен Ник Сузуки.

Российский защитник клуба "Монреаль" Александр Романов не попал в заявку на игру. Его соотечественники, нападающий "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев не сумели отличиться во время игры. Голкипер команды Андрей Василевский отразил 42 броска по воротам. Он признан лучшим игроком матча.

В настоящее время счет между командами составил 2:0 в пользу хоккеистов "Тампы" Третья игра запланирована на 3 июля. Она состоится в Монреале.

Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Монреаль" в игре финала Кубка Стэнли.

Видео: Youtube/SPORTSNET