"Тампа" обыграла "Торонто", Василевский сделал 35 сейвов

Игра завершилась со счетом 5:3.

"Тампа" на выезде победила "Торонто" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:3. Со стороны команды победителей заброшенными шайбами в воротах противников отметились на 10, 13, 25 и 60, 30 минутах встречи спортсмены Пьерр Белльмар, Стивен Стэмкос, Ондржей Палат (реализовал дубль), Тэйлор Рэддиш. У канадцев шайбы забросили на 2 и 50, 20 минутах, Ондржей Касе (оформил дубль), Вильям Нюландер.

Российский голкипер из "Тампы" Андрей Василевский отразил 35 бросков по створам ворот. Хоккеист одержал свою 14-ю победу в 21 проведенном матче текущего сезона НХЛ. Его соотечественник и одноклубник Михаил Сергачев не сумел отличиться результативными действиями. Нападающий команды Никита Кучеров пропустил данную встречу из-за травмы.

Напомним, что "Тампа" одержала пятую победу подряд. Благодаря этому команда поднялась на вторую позицию рейтинга Атлантического дивизиона. Спортсмены завоевали 38 очков в 26 матчах. Следующий игроки проведут 11 декабря в гостях у"Оттавы".

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