Матч закончился со счетом 7:3.

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" обыграть "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. С результатом 7:3 спортсмены обыграли нью-йоркцев в гостевой встрече. В составе клуба победителей в ворота соперников забросили шайбы на 5 и 54, 25, 27, 31, 38 и 38 минутах спортсмены Микко Рантанен (оформил дубль), Натан Маккиннон, Назем Кадри, Алекс Ньюхук, Логан О"Коннор (дважды отметился голом на 38 минуте). Со стороны "Нью-Йорк Рейнджерс" шайбы забросили противникам на 7, 19 и 52 минутах Джейкоб Труба Нильс Лундквист, Филип Хитил. Для последнего гол стал дебютным в НХЛ.

Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Она стала для хоккеиста шестой за текущий сезон НХЛ. В активе форварда значится семь голов за 14 проведенных матчей. Его соотечественник и представитель "Рейнджерс" Артемий Панарин также сделал результативный пас. Спортсмен набрал 27-е очко (за семь голов и 20 голевых передач) в 24 проведенных играх.

На данный момент "Колорадо" занимает вторую позицию в рейтинге Центрального дивизиона. Команда набрала 30 очков в 23 матчах. "Рейнджерс" также являются вторыми в списке Столичного дивизиона. Клуб завоевал 37 очков за 25 игр.

Панарин признан первой звездой матча "Чикаго-Рейнджерс".

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