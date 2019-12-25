Панарин признан первой звездой матча "Чикаго-Рейнджерс"

Россиянин стал второй звездой хоккейного дня в НХЛ.

Российский спортсмен Артемий Панарин признан первой звездой матча "Чикаго" — "Нью-Йорк Рейнджерс". Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Спортсмена также признали второй звездой минувшего игрового дня. Во время противостояния со своим бывшим клубом нападающий смог набрать четыре очка. Дважды он забросил шайбы в ворота оппонентов, еще два раза реализовал результативные передачи и ассистировал сокомандникам. В результате нью-йоркцы одержали победу с результатом 6:2.

Напомним, что первой звездой дня в НХЛ стал форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс. В активе хоккеиста значится три очка (2 гола и одна результативная подача) в победной игре против "Коламбуса". Третьей звездой дня назван голкипер из "Миннесоты Уайлд" Кэм Тэлбот. Вратарь отразил 38 из 39 бросков в створах ворот.

Шайбы Тарасенко и Бучневича помогли "Сент-Луису" в матче НХЛ.

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