Шайбы Тарасенко и Бучневича помогли "Сент-Луису" в матче НХЛ

Игра против "Флориды" завершилась со счетом 4:3.

Шайбы Владимира Тарасенко и Павла Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Флориду" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:3. В составе клуба победителей забитыми в ворота соперников шайбами отличились на 25, 34, 47, 61 минутах игры спортсмены Владимир Тарасенко, Брэйден Шенн, Брендон Саад и Павел Бучневич. От "Флориды" голы реализовали на 7, 26, 55 минута матча Александр Барков, Брэндон Монтор, Джонатан Юбердо.

Известно, что российский представитель Тарасенко также отметился голевой передачей. На данный момент в активе россиянина 21 очко (за восемь голов и 13 результативных передач) в 25 проведенных матчах. Его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев совершил два результативных паса в матче, а Павел Бучневич - один. Нападающий из "Флориды" Максим Мамин отметился двумя голевыми передачами.

В НХЛ "Сент-Луис" занимает вторую позицию рейтинга Центрального дивизиона. Команда получила 30 очков в 25 играх."Флорида" заработала 38 очков за 25 проведенных игр. Сейчас хоккейный клуб лидирует в списке Атлантического дивизиона. Следующим противником "Сент-Луиса" 10 декабря на домашней ледовой арене станет "Детройт". А 11 декабря "Флорида" в гостях выступит против "Аризоны".

"Айлендерс" прервали серию из 11 поражений в НХЛ.

Фото и видео:

