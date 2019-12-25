"Айлендерс" прервали серию из 11 поражений в НХЛ

Матч завершился со счетом 5:3.

"Нью-Йорк Айлендерс" прервали серию из 11 поражений в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. С результатом 5:3 спортсмены обыграли в гостевой схватке команду из Оттавы. Со стороны клуба победителей заброшенными шайбами в воротах оппонентов отметились на 24 и 35, 35, 47 и 53 минутах Андрес Ли (оформил дубль), Оливер Вальстрём, Киффер Беллоуз и Жан-Габриэль Пажо. От "Оттавы" отличились на 30, 49 и 56 минутах игры Джош Норрис, Ник Холден, Алекс Форментон.

Ворота "Айлендерс" защищал российский голкипер Илья Сорокин. Вратарь отразил 30 бросков по створам. Спортсмен одержал свою шестую победу в текущем сезоне НХЛ. Выступающие за "Оттаву" защитники Никита Зайцев и Артем Зуб не сумели запомниться зрителям результативными действиями в матче.

По итогам сезона "Айлендерс" набрали 17 очков в 21 проведенном матче. На данный момент хоккейный клуб из Нью-Йорка занимает последнее (восьмое место) в рейтинге Столичного дивизиона. "Оттава" завоевала 15 очками. Команда расположилась на последней позиции в Атлантическом дивизионе. В следующем раз "Айлендерс" 10 декабря на домашней ледовой арене выйдут против "Нэшвилла", а "Оттава" 11 декабря примет у себя"Тампу".

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